Lazio-Celtic, massicci controlli della Questura

(Adnkronos)

Sono in atto già da mercoledì sera massicci controlli disposti dalla questura di Roma in vista dell’incontro di Europa League tra Lazio e Celtic che si terrà allo Stadio Olimpico. In particolare vengono monitorati i luoghi di aggregazione dei tifosi ospiti, i luoghi considerati sensibili e il centro storico.

Intanto cinque ultras della Lazio sono stati denunciati dalla Digos per possesso di oggetti atti ad offendere: sono stati trovati mercoledì sera con dei bastoni e un coltello. Per tutti è stato proposto il Daspo; due loro erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento, che era però scaduto.