Savona, tir brucia in galleria sull'autostrada: 32 intossicati

Tir in fiamme sull'autostrada A10, sono 32 le persone rimaste intossicate dal fumo all'interno di una galleria dove il mezzo pesante si è incendiato. Ancora da chiarire le cause del rogo, avvenuto nel tratto tra Spotorno e Savona. L'incendio si è sviluppato all'interno della galleria Fornaci e in breve tempo il fumo ha invaso l'area. A rimanere intossicati alcuni automobilisti e i passeggeri di un pullman che si trovava dietro il tir: sono stati trasportati in ospedale, tra il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure. Illeso il conducente del mezzo pesante che è riuscito a mettersi in salvo dal rogo.