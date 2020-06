La Spezia, uccide la moglie malata e si toglie la vita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Omicidio-suicidio alla Spezia questa mattina in un'abitazione di corso Nazionale, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due anziani, marito e moglie, di circa 75 anni. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe ucciso la moglie, malata da tempo, e poi si sarebbe tolto la vita. A trovarli sono stati i familiari. Sul posto il 118 che ha soccorso la badante della coppia, che ha accusato un malore. Per i due anziani non c'era più nulla da fare. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura.