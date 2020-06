Roma, corriere picchiato a colpi di casco davanti a una scuola

Il furgone colpito (Adnkronos)

Un corriere che stava consegnando dei pacchi in zona piazza Bologna a Roma è stato picchiato e colpito con un casco da sei sette persone, poi fuggite, intorno alle 11.30. Il furgone da cui l’uomo era sceso poco prima per effettuare la consegna, parcheggiato tra via Reggio Calabria e via Cremona davanti a una scuola dove è in corso un mercatino natalizio, è stato poi preso di mira dagli stessi aggressori che, forse con una pietra o con lo stesso casco. All’orgine dell'aggressione forse una lite per questione di viabilità avvenuta poco prima. "Ho visto un uomo che veniva colpito con un casco e ho urlato", racconta una testimone all’Adnkronos. Un’altra persona presente sul posto ha riferito di aver visto qualcuno che prendeva a sassate i finestrini del furgone. Sul posto è intervenuta la polizia.