Incidente mortale nel Palermitano, muore il calciatore Marco La Barbera

Incidente stradale mortale nella notte ad Altofonte, nel Palermitano. La vittima è Marco La Barbera, 31 anni, giocatore di calcio della Asd San Giorgio Piana 2014. Nell'impatto sono rimaste ferite anche due donne, una 28enne e una 52enne, trasportate all'ospedale Policlinico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno all'una, per cause ancora da accertare, lungo la provinciale 5 in contrada Rebuttone, le auto su cui viaggiavano il 31enne e le due donne, due Fiat Seicento, si sarebbero scontrate.

Inutile la corsa al Civico per La Barbera deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La 28enne e la 52enne che hanno riportato lesioni multiple non sono in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri di Santa Cristina Gela. La Barbera giocava con la squadra Asd San Giorgio Piana 2014.

"Oggi purtroppo ci svegliamo con una tremenda notizia che ci deve fare riflettere su quanto importante sia la nostra vita. A causa di un grave incidente stradale nella notte, Marco La Barbera ci ha lasciato. Un vero compagno di squadra, un ragazzo serio, educato, rispettoso, sempre con il sorriso che sapeva farsi volere bene", è il messaggio di cordoglio apparso stamani sulla pagina Facebook della squadra di calcio in cui giocava Marco La Barbera. "Siamo fortemente scossi da questa tragica notizia - si legge ancora nel post -. Chiediamo una preghiera per Marco affinché la sua anima possa riposare in pace. Ciao grande amico ti vogliamo bene...".