Coronavirus, il virologo: "Ci saranno altri casi"

"Una situazione che si temeva, e che merita la massima attenzione. Altri casi ci saranno, dopo i 14 in Lombardia e i due ancora in attesa di conferma in Veneto. E la presenza dell'influenza complicherà molto lo sforzo di contenimento". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco. "E' in atto un grande sforzo per il contenimento, e per mitigare la situazione", conclude Pregliasco.