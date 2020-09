Coronavirus, Conte: "Misure rigorose, eravamo preparati"

Le autorità italiane erano "preparate" all'eventualità di contagi da coronavirus in Italia, "trattandosi di agenti virali che sono facilmente trasmissibili". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Europeo straordinario a Bruxelles, prima di rientrare a Roma per un vertice con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e con il ministro della Salute Roberto Speranza. Le ordinanze emanate dalle autorità nazionali e regionali per contenere la diffusione della Covid 19 prevedono misure "rigorose" e improntate al principio della "massima precauzione".