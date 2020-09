Coronavirus, Gallera: "Nessuna pandemia, no misure in altri territori Lombardia"

(FOTOGRAMMA)

In Lombardia "non c’è nessuna pandemia" da coronavirus. "Non ci sono motivazioni per adottare misure di alcun tipo nel resto della Regione. Oggi non c’è motivazione scientifica per adottare misure analoghe" a quelle applicate nel Lodigiano "in altri territori" della Regione. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa.

I tamponi eseguiti in Lombardia per verificare nuovi casi di contagio sono stati positivi nel 13% dei casi, ha detto, "c'è una contagiosità evidente" e il virus "è abbastanza virulento ma nella metà delle persone ha un decorso ordinario".



"Escludiamo situazioni a Milano" ha aggiunto poi l'assessore a chi gli chiedeva se ci fossero casi nel capoluogo lombardo. In ogni caso "monitoriamo la situazione".



E ancora, le misure adottate nel territorio del Lodigiano, "con l'obiettivo di contenere il più possibile le situazioni, stanno dando risultati molto positivi. La gente sta a casa - ha detto Gallera -. Nell'area del focolaio le misure in campo sono efficaci e positive".