Coronavirus, Fontana: "Mia collaboratrice contagiata"

"Una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Anche io, come tutti gli assessori e i miei collaboratori, siamo stati sottoposti ad un test per accertare le nostre condizioni". E' l'annuncio di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. "Io non ho contratto alcun tipo di infezione, nessuna delle persone sottoposte all'esame ha contratto alcun tipo di infezione. Possiamo continuare a lavorare e dedicarci alla battaglia per interrompere la diffusione del virus", dice indossando una mascherina nella diretta Facebook.

"Da oggi qualcosa cambierà, anche io mi atterrò alle prescrizione dell'Istituto superiore di sanità, per 2 settimane cercherò di vivere in auto-isolamento che preservi tutte le persone che mi circondano e che lavorano con me. Oggi ho indossato la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni, se dovessi essere contagiato eviterei di contagiare qualcun altro", dice ancora.