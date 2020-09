Coronavirus, il Duomo riapre ai turisti

(Foto Afp)

Il Duomo di Milano riapre ai turisti, probabilmente da lunedì. Lo apprende l'Adnkronos.

Da quanto si apprende l'apertura ai turisti avverrà in maniera contingentata, quindi con ingressi che verranno consentiti a poche persone alla volta. I dettagli della riapertura vengono definiti in questi momenti tra la Regione Lombardia e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Secondo fonti qualificate i turisti potranno accedere al complesso monumentale a partire da lunedì prossimo 2 marzo.

Nel frattempo è salito a 17 il bilancio dei morti per coronavirus in Italia. "Aggiorniamo anche il dato dei deceduti, in Lombardia sono morte tre persone. Sono tre ultra ottantenni, due di 88 anni e una di 82, che avevano un quadro clinico delicato e importante", spiega il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli aggiungendo che "il dato dei positivi è in totale 650". "In Lombardia sono guarite altre tre persone, quindi il totale dei guariti è 40 in quella regione", ha detto ancora Borrelli. In totale quindi il bilancio delle persone guarite sale a 45 con le 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.