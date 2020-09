Coronavirus, Rossi: "Giochi politici per far cadere governo"

(Fotogramma)

"Non manca il risvolto prettamente politico della vicenda coronavirus. Salvini, dopo avere speculato e fatto allarmismo, tenta di rientrare in gioco e chiede un colloquio con Mattarella per fare un governo di unità nazionale. Si legge che anche Renzi sarebbe d’accordo. Nel pieno di un’emergenza sanitaria si lavora per far cadere il governo. Sono giochi politici che nulla hanno a che fare con la salute dei cittadini e con il necessario spirito di unità e di collaborazione che le forze politiche e le istituzioni dovrebbero avere in questa situazione". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook.