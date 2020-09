Coronavirus, "cane in quarantena a Hong Kong? Una bufala"

(AFP)

"E' una bufala, così come la storia dei duemila cani infettati di qualche giorno fa". Così all'Adnkronos Carla Rocchi, presidente dell'Enpa, ente protezione animali, commentando la notizia rimbalzata da Hong Kong del cane di una persona affetta da coronavirus che sarebbe risultato 'lievemente' positivo al test del Covid-19. "La rete è piena di psicopatici che diffondono notizie false - sottolinea Rocchi - non bisogna crederci. Ad oggi non si è infatti registrato alcun caso di contagio tra gli animali domestici"