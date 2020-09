Coronavirus, la virologa Capua: "Siamo di fronte a pandemia"

Foto Fotogramma

"Come giudico le misure del governo? Siamo di fronte a una pandemia e le pandemie si devono rispettare". Lo dice la virologa Ilaria Capua parlando dell'emergenza coronavirus a 'Piazza Pulita' su La7. "Questo evento potremmo definirlo il cigno nero, perché sta scuotendo non solo la sanità ma anche i rapporti fra i paesi e l'economia mondiale -evidenzia la virologa-. E' un evento molto importante e per questo va preso sul serio. Si tratta di rallentare il contagio e proteggere le persone fragili".