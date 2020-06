Coronavirus, Burioni: "Vi imploro state a casa"

C'è un'Italia spaventata, che diserta ristoranti e strade cittadine, e un'altra che sembra reagire ignorando l'emergenza coronavirus. "Mentre vi scrivo vedo dalla finestra che si sta giocando una partitella di calcio. Vi imploro: state a casa, uscite solo per motivi indispensabili", scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni. In tanti chiedono consigli al professore. "Posso uscire a fare una passeggiata con la famiglia?", domanda un utente. "Un giro in bicicletta?", chiede un'altra persona. "Da soli va benissimo", la risposta del virologo.