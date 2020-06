Coronavirus, Fontana: "Su ospedale Fiera avanti con urgenza"

Foto Fotogramma

Il governatore Attilio Fontana non molla sull'idea di costruire un ospedale dedicato ai pazienti Covid-19 presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello, ma "si deve fare subito, con la massima urgenza", dice poco prima di annunciare la nomina di Guido Bertolaso, l'uomo delle emergenze, come consulente personale.

"In questo momento non siamo in possesso degli strumenti che servono per rendere operativa questa sede. Noi, con la Fondazione Fiera, abbiamo garantito la struttura, ma nessuno è in grado di fornirci né medici, né ventilatori. Nonostante ciò non abbiamo intenzione di abbandonare questa idea, abbiamo anche lanciato una call internazionale, contattato il governo tedesco e non ci fermeremo qui", dice in conferenza stampa.

"Ci proveremo ancora, mi auguro di potervi dare delle notizie positive, siamo moderatamente ottimisti", conclude il presidente della Regione Lombardia.