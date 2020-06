Coronavirus, Gori: "Bergamo epicentro, siamo al limite"

"La situazione sanitaria è molto complicata. Bergamo è diventato l'epicentro del coronavirus, il numero di contagiati e decessi crescono di giorno in giorno. Si ammalano i medici e gli infermieri, oltre 70 sanitari si sono ammalati da noi per aver fatto il loro lavoro. La richiesta che arriva forte da questa città, l'istanza più urgente per noi sono mascherine e ventilatori". Lo ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a 'Che tempo che fa'. "Con questi tassi di crescita che abbiamo da noi 150 ventilatori per la terapia intensiva durano tre giorni. Siamo davvero al limite. E se non c'è modo di cambiare l'inclinazione della curva che continua a crescere, credo che non saremo in grado di far fronte a tutte le necessità", ha aggiunto.