Coronavirus, Gallera: "Nel fine settimana valutiamo se irrigidire norme"

Foto Fotogramma

"Abbiamo chiesto ai nostri tecnici di prepararci una relazione sui dati, sulle curve, sugli incrementi e sull’andamento e di farci delle proposte. Noi verso il fine settimana, a due settimane dalla misura di sabato notte, vogliamo in qualche modo trarre un po’ un bilancio e fare una proposta. Valutare se ha senso continuare così o se bisogna in qualche modo irrigidirsi”. Lo ha detto a Sky Tg24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Faccio presente – ha spiegato - che noi dopo la proposta del Governo che non era così incisiva, dopo aver chiamato i sindaci, avevamo formalizzato una proposta che prevedeva per esempio di chiudere molti uffici pubblici e parte delle attività produttive non legate a filiere essenziali. Chiederemo ai tecnici di fare una valutazione se bisogna irrigidire solo su alcune aree o su tutta la Regione o se si può continuare così. Poi ci confronteremo con il Governo. Non vogliamo fare fughe in avanti ma, dopo aver sentito i tecnici e la scienza, confrontarci con il Governo per capire qual è il modo migliore per dare delle risposte”.

"Tutte le nostre strutture sanitarie ospedaliere sono sature, abbiamo strutture che non hanno più nemmeno la capacità di sbarellare le persone", ha sottolineato Gallera.

"La nostra forza - ha spiegato - è che anche oggi abbiamo trasferito trenta persone. Anche le strutture in una situazione di maggiore tensione dicono che stanno riuscendo a mantenere una capacità perché ben 180 persone in questi quattro giorni sono state trasferite da quelle aree. Stiamo riuscendo a reggere per questo".