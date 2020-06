Coronavirus, "venerdì nuova terapia intensiva al San Raffaele"

(Foto Fotogramma)

"Venerdì sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia di 14 posti. I successivi 12 la settimana successiva. Costruita da zero in 12 giorni". Così in un tweet Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, che nel suo post 'tagga' Fedez e Chiara Ferragni, promotori di una raccolta fondi che ha sovvenzionato l'ampliamento della struttura.