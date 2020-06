Coronavirus, Sala: "Ho incontrato Bertolaso"

Fotogramma

"Ieri sera ho incontrato Guido Bertolaso, lo conosco da anni e ho avuto la sensazione di confrontarmi finalmente con qualcuno che sa di cosa parla". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook. "Bertolaso mi ha spiegato dell'ospedale in Fiera, che io supporto - ha aggiunto Sala - e mi ha spiegato che per farlo funzionare servono tre cose: i cosiddetti respiratori, i dispositivi di sicurezza individuale, come camici e mascherine, e infine medici e infermieri".

"Ci manca tutto - ha osservato il primo cittadino meneghino - bisogna darsi una mano. Il sistema Rsa fa parte del sistema di assistenza regionale ma noi stiamo cercando con molta fatica di dare una mano mandando lì mascherine e camici. Spero che la Regione e il governo riescano in fretta a fornire il sistema sanitario di questi dispositivi così da poter dare quello che Milano riceve ai suoi cittadini".

"La situazione è complessa. A guardare le immagini di Bergamo ieri ci si spezza il cuore. Noi qua lottiamo ma oggi la solidarietà va a Brescia e Bergamo, le due città più toccate", ha detto ancora il sindaco nel videmessaggio. "Una delle cose buffe delle leggi italiane – ha sottolineato – è che il sindaco è definito 'autorità sanitaria locale' dal testo unico. Ciò è pazzesco perché il sindaco non ha nessun potere. La sanità dipende dal governo e dalla Regione. Io sto cercando di dare una mano, senza invadere territori altrui".

Infine ha osservato: "Per decenni ci siamo cullati nella certezza che la tecnologia e il progresso avrebbero protetto le nostre vite ma così non è. Oggi viviamo nel territorio dell’incertezza, dove un pipistrello dall'altra parte del mondo blocca tutto il globo". Quello che si deve fare ora, ha ribadito Sala, è continuare "con il nostro dovere e stare in casa".