Coronavirus, pagamento anticipato pensioni: firmata ordinanza

"Ho firmato un'ordinanza di Protezione civile che consente il pagamento anticipato delle pensioni negli uffici postali e anche nelle banche. Il pagamento delle pensioni non avviene più in unico giorno ma avverrà dal 26 al 31 marzo, così anche per aprile e i mesi a venire". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.