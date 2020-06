Coronavirus Lombardia, 296 morti nelle ultime 24 ore

Foto Fotogramma

Sono 296 i morti in Lombardia nelle ultime ore 24 ore a causa del Coronavirus. Il totale dei decessi nella Regione sale quindi a 4474, secondo quanto reso noto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. Il numero dei positivi sale a 32346, con un aumento di 1643 casi rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 10026 (+315), quelle in terapia intensiva 1236 (+42).

A Milano il numero di nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore è di 373 (di cui 141 in città), per un totale di 6.074 nella provincia e 2.438 nel solo capoluogo lombardo. Si tratta di dati che mostrano come "il grande sforzo dei milanesi sta consentendo alla diffusione del virus di avere crescite non esponenziali ma costanti", ha rimarcato Gallera. A Bergamo, una delle città lombarde più colpire dal virus, il numero dei positivi è di 7.072. Ieri si sono registrati 344 nuovi casi. Scende a quota 299, invece, il numero dei nuovi contagi a Brescia, dove i positivi ammontano a 6.597.

A Como il numero totale dei contagiati è di 706 (+71 nelle ultime 24 ore), mentre nella provincia di Cremona si registrano 3.156 positivi (+95 rispetto a ieri). I contagiati a Lecco sono 1.076 (+61), mentre a Lodi 1.884 (+24) e nella provincia di Monza e Brianza 1.587 (+133). In calo il numero di positivi al coronavirus a Mantova, per un totale di 1.176 (+83). A Pavia si registrano 1.578 casi (+79), 284 a Sondrio, con un amento di 31 casi e a Varese i positivi sono 468 (+18). 688 sono invece in corso di verifica.