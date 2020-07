Coronavirus, "Bertolaso al San Raffaele per precauzione"

Fotogramma

"Bertolaso sta bene, è al San Raffaele in via precauzionale. A Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non perfettamente idoneo per fare l’isolamento ed è stato portato al San Raffaele in via precauzionale ma sta bene, anche troppo. Nel senso che chiama, dispone e agisce". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con 'Agorà' su Rai3, parlando delle condizioni di Guido Bertolaso, contagiato dal coronavirus e ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.