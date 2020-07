Meteo, maltempo verso sud e avanza super anticiclone

Il maltempo che ieri ha interessato le regioni settentrionali con numerose nevicate sulle Alpi, qualche pioggia e il rinforzo dei venti di Bora e Grecale ora si sposta verso il Centro-Sud. Nel frattempo comincia ad avanzare un campo di alta pressione che nei prossimi giorni conquisterà l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, ultimo giorno di marzo, il tempo lentamente migliorerà al Nord con cessazione delle piogge e schiarite via via più ampie, soprattutto nel pomeriggio. Al Centro-Sud la perturbazione fredda sospinta da venti forti settentrionali attraverserà un po’ tutte le regioni, concentrandosi soprattutto sugli Appennini, provocando rovesci, temporali e nevicate a quote molto basse.

Da mercoledì la pressione comincerà ad aumentare al Centro-Nord dove il sole sarà prevalente, ultime precipitazioni interesseranno il Sud al mattino, poi migliorerà anche qui. Nei giorni successivi una grande figura di alta pressione conquisterà gradualmente tutta l’Italia, soltanto la Sicilia e la Calabria vedranno un tempo instabile.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì le temperature cominceranno ad aumentare lentamente fino a raggiungere valori primaverili a partire da venerdì e per i giorni successivi. La presenza anticiclonica si affermerà su tutto il Paese da sabato pomeriggio e dai dati odierni sembrerebbe continuare anche per tutta la prossima settimana.