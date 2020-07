Coronavirus, Bonetti: "Valutiamo ripresa attività all'aperto per bimbi e ragazzi"

Elena Bonetti (Fotogramma)

"Nella giornata di ieri ho inviato, insieme con la sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina per l'infanzia e l’adolescenza Sandra Zampa e il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) Alberto Villani, una nota al ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere di valutare l’opportunità e le modalità di consentire a tutti i soggetti in età evolutiva di poter riprendere, gradualmente e in maniera regolamentata, a svolgere attività motorie e ludiche all'aria aperta, con modalità che garantiscano prioritariamente la tutela della loro salute e di quella della collettività, evitando quindi ogni rischio di contagio". Lo afferma il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, rispondendo al question time, sottolineando che "la richiesta è attualmente all’attenzione del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile".

"A seguito dell’emergenza epidemica, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha rafforzato il monitoraggio sul numero 114, per la tutela dei minori in difficoltà - sottolinea Bonetti - Abbiamo introdotto, inoltre, sul sito del Dipartimento, spazi per l’informazione sul Covid-19, dedicati ai bambini e alle loro famiglie".

"A causa del prolungarsi delle necessarie misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, ho tuttavia ritenuto necessario porre il tema di come tutelare integralmente il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi". "Sempre nella giornata di ieri - ricorda Bonetti - il ministero dell’Interno ha emanato una circolare con cui è stato chiarito che è 'da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione', restando confermato che gli spostamenti restano soggetti ai divieti generali e quindi consentiti solo nelle ipotesi già previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri".

"Assicuro il mio impegno e quello del governo per individuare le migliori soluzioni per tutelare la salute dei bambini e degli adolescenti nella sua integralità, nell’ambito delle necessarie misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19", ha affermato Bonetti.

"Ho piena consapevolezza - ha proseguito il ministro - di come le misure adottate per il contenimento del virus Covid19 siano state e saranno fondamentali per tutelare la salute di tutta la collettività, ma anche come le stesse abbiano inevitabilmente comportato grandi sacrifici anche per i bambini e i giovani. Vanno considerati i rischi connessi a tali misure con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie, in particolare di quelle che vivono in condizioni di maggiore fragilità, pensando a mettere in campo politiche e azioni per prevenirli".

"Per questo - ha annunciato Bonetti - ho voluto convocare per il giorno 8 aprile prossimo, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituendo al suo interno un gruppo di lavoro con il compito di valutare l’impatto dell’emergenza che stiamo vivendo, e le conseguenti misure necessarie al sostegno del benessere materiale e emotivo dei bambini e dei ragazzi".