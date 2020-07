Coronavirus, Villani: "Nessun motivo per portare neonati fuori in carrozzina"

"Non c'è alcun motivo di portare un neonato a fare una passeggiata fuori con la carrozzina". Così Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e membro del comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, spiega il senso delle indicazioni date per le passeggiate con i bambini, oggetto di una circolare del ministero dell'Interno.

La circolare del Viminale che autorizza genitori e bimbi a fare due passi intorno a casa, ha chiarito Villani, "va letta, e lì è indicato che si fa riferimento alle limitazioni vigenti. Non cambiano le strategie e indicazioni in atto. Stiamo affrontando una situazione complessa e assolutamente non cambia nulla".

Esiste un Dpcm che "indica che non è consentito fare assembramenti, e non è consentito uscire di casa se non per una motivata ragione. Come Sip - ricorda - diamo una serie di indicazioni per organizzare la giornata dei bambini". L'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha poi assicurato che "il Cts non ha liberato nessuna nuova indicazione, se invece si inizia a ragionare in termini di ciò che possa accadere dopo, è giusto ascoltare segnalazioni e indicazioni che ci vengono da associazioni di famiglie e malati per farne tesoro e prepararci. Con il ministro della Famiglia, e il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, abbiamo rappresentato al ministro della Salute queste istanze per una progettualità nel tempo che ne tenga conto".

"In Italia - ha sottolineato Villani - resta confermato che non ci sono decessi né bambini in condizioni gravi", così come è confermato "il dato per cui quando e se un bambino contrae il coronavirus per fortuna ad oggi si tratta di situazioni cliniche gestibili lievi. Abbiamo anche casi di neonati ma anche in questo caso - ha ricordato il pediatra - sono tutte situazioni estremamente tranquille, e ciò è un dato estremamente confortante".