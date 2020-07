Coronavirus Toscana, mascherine obbligatorie fuori casa

Foto Fotogramma

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato, oggi pomeriggio, l'ordinanza che rende obbligatorio l'uso delle mascherine quando si esce di casa. Il provvedimento entrerà in vigore non appena i Comuni avranno ultimato la distribuzione gratuita di 10 milioni di mascherine acquistate dalla Regione.

"Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione - ha spiegato Rossi in un videomessaggio - Naturalmente speriamo che tutto questo possa avvenire il prima possibile". La protezione civile regionale ha provveduto a consegnare le mascherine alle province che a loro volta hanno affidato i dispositivi ai Comuni per la distribuzione porta a porta.