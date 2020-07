Coronavirus, Zaia: "In Veneto 15.692 positivi"

(Foto Fotogramma)

"Sono 15.692 i casi di positività al coronavirus in Veneto oggi, mentre i tamponi effettuati ad oggi sono stati 247.329". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa .

"I pazienti ricoverati sono 1.477 e sono 79 in meno, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva scesi a 190, 7 in meno rispetto a ieri - ormai abbiamo da 5 a 10 pazienti in meno ogni giorno in terapia intensiva, mentre i pazienti guariti e dimessi sono saliti a 2501, e superano ancora i ricoverati. Purtroppo si registrano 23 nuovi decessi, che portano il numero totale dall'inizio dell'emergenza a 900", ha concluso.