Revenge porn, Lapo Elkann: "Pene esemplari per questi vigliacchi digitali"

"Il revenge porn come il cyber bullismo sono due problemi terribili della nostra società. Delinquenti che dietro uno smartphone o un pc portano persone, spesso donne giovani, al suicidio. Pene esemplari per questi vigliacchi digitali". E' il secco commento di Lapo Elkann su Twitter, che commenta così la notizia di tre uomini denunciati per il reato di revenge porn posto in essere su Telegram.