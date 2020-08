Silvestri: "Dati remdesivir notizia più bella da inizio pandemia"

(Afp)

"Il farmaco antivirale remdesivir funziona" contro Sars-CoV-2. Con l'annuncio dei primi dati promettenti sull'antivirale di Gilead Sciences "abbiamo avuto quella che, a mio modesto avviso, è la notizia più bella da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19". Parola del virologo Guido Silvestri, docente italiano alla Emory University di Atlanta, che definisce i risultati annunciati ieri negli Stati Uniti "il primo pugno sul naso che la grande fratellanza della scienza ha rifilato a questo virus. Se tutto va secondo i piani, remdesivir dovrebbe essere ora approvato dalla Fda per uso ospedaliero negli Usa, e spero che lo stesso possa avvenire presto anche in Italia".

I risultati sul remdesivir sono stati illustrati dal virologo americano Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). "I dati mostrano che il remdesivir ha un chiaro effetto positivo nel diminuire i tempi della ripresa", ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca, spiegando che i pazienti ai quali era stato somministrato il medicinale sono guariti con una velocità del 31% superiore di quelli a cui era stato somministrato un placebo. Lo studio è una importante prova che "un medicinale può fermare il virus", ha aggiunto.