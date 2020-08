"Effetti aperture si vedranno dal 18 in dati ricoveri"

Fotogramma

Gli effetti delle riaperture di lunedì "li vedremo la prossima settimana. In particolare, l'impatto lo vedremo dai ricoveri che possono avvenire dal 18 marzo in poi". Lo ha sottolineato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, sulle iniziative volte al monitoraggio dei contatti interpersonali nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Le aperture anticipate in alcune Regioni rispetto al resto del Paese "permetteranno di vedere se nelle loro realtà c'è un aumento dei casi".