Sala: "Crisi gestita al maschile, ingiusto"

Fotogramma

"Questa è stata una crisi gestita al maschile. Le immagini di questa crisi vedono sempre nei posti di comando uomini. Ora senza retorica, ma ciò non è giusto né furbo, perché il valore delle donne è assolutamente indiscusso". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video pubblicato sui social network.

Il sindaco riconosce la fatica delle madri durante questa emergenza sanitaria in occasione della loro festa. "Il mio augurio - dice - va a tutte le mamme, immagino quanto in questo lockdown e in questa parziale riapertura abbiano dovuto faticare per gestire la casa, molte lavorano. Immagino quante tensioni smussate, quanta fatica. Senza retorica, credo che dobbiamo sempre essere riconoscenti alle mamme".