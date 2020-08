Fase 2, le date delle aperture

(Foto Fotogramma)

Da negozi, bar e ristoranti, che riaprono lunedì, fino a cinema, teatri e centri estivi che riprenderanno le attività il 15 giugno. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha snocciolato l'elenco delle riaperture che caratterizza la Fase 2.

Da oggi "riaprono i negozi di vendita al dettaglio, immaginiamo i negozi di abbigliamento e tanti altri, tutti i servizi e le attività legate alla cura della persona: parrucchieri, barbieri, centri estetici. Riaprono ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub. Il tutto a condizione che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e adottino protocolli di sicurezza. La stessa cosa vale per gli stabilimenti balneari".

"Riprendono anche le celebrazioni liturgiche, ovviamente bisognerà rispettare le misure anticontagio stabilite nei vari protocolli. Riaprono anche i musei, sempre con il rispetto delle prescrizioni di sicurezza", prosegue.

"Dal 25 maggio abbiamo programmato la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi, con protocolli di sicurezza.

Dal 3 giugno via libera ai viaggi in Ue, mentre fino al 15 dello stesso mese rimangono limiti agli spostamenti in altri paesi (LEGGI TUTTO).

Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo" "Anche in questo caso le regioni saranno libere, assumendosene la responsabilità, di ampliare queste misure o restringerle - ha concluso il premier - Tutte le attività commerciali dovranno attenersi a linee guida e protocolli di sicurezza: servirà cautela e attenzione da parte di tutti", ribadisce.