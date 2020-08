Gallera: "Polemiche su Rt? Mamma mia che tristezza"

Fotogramma

Se la prende con "blog fatti da pseudogiornalisti in cerca di visibilità" ed "eurodeputati in crisi di notorietà" che, dice, "hanno preso una grande toppa". Giulio Gallera non ci sta e affronta le polemiche sull'interpretazione dell'Rt con un video su Facebook, spiegando come abbia tentato solo di "semplificare il concetto".

"Mamma mia che tristezza - scrive l'assessore al Welfare lombardo nella didascalia che accompagna il video -. Siamo circondati da personaggi in cerca di un riflettore che polemizzano sul niente. Rt e Ro sono concetti scientifici che ho spiegato in modo comprensibile ai lombardi!!! Dopo che tutti i lombardi hanno capito la malafede e la strumentalità delle vostre azioni politiche, delle vostre raccolte di firme, delle vostre mobilitazioni e dei vostri articoli - punta il dito -, vi siete ridotti a questo. Ci sarebbe da ridere se non fosse tutto parte di una squallida messinscena", conclude.