Coronavirus, altri 34 morti e 148 contagi in Lombardia

Sale a 87.258 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +148 rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Gli attualmente positivi sono 25.215, -399 rispetto a 24 ore fa, mentre i decessi complessivi toccano quota 15.874, +34 da ieri. Il numero di tamponi effettuati è +5.641 per un totale di 675.882. I pazienti guariti/dimessi sono +513 per un totale di 46.169 mentre un solo paziente è stato dimesso dalla terapia intensiva. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono invece 3.721 per totale complessivo di -296.