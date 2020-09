Coronavirus, 354 nuovi contagi e altri 38 morti in Lombardia

(Fotogramma)

In Lombardia restano alti i nuovi contagi: sono 354 i nuovi positivi, rilevati dai tamponi, che oggi sono oltre 14mila. Il rapporto tra nuovi casi e test giornalieri risale a 2,5%. Ieri i nuovi contagi erano stati 382. Gli attualmente positivi conteggiati dalla Regione Lombardia scendono a 22.683 (-230), i morti nelle ultime 24 ore sono stati 38, portando il totale sopra i 16mila. Da inizio epidemia, il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia a oggi è 88.537, i guariti sono 546, per un totale di 49.842.

Restano stabili oggi in Lombardia a 173 i posti occupati dai malati Covid19 nelle terapie intensive degli ospedali secondo l'ultimo bollettino della Regione. I ricoverati in ospedale, meno gravi, risalgono: sono aumentati di 82 unità rispetto a ieri portando il totale a 3.552 posti occupati.