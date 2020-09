Fase 2, Sala: "Riaprire confine regioni decisione giusta"

Foto Fotogramma

"La riapertura dei confini regionali dal 3 giugno a mio parere è una decisione giusta. Nessuno di noi sa come evolverà la pandemia e bisognerà essere molto attenti e pronti a ogni situazione, ma adesso è il momento di ridare ossigeno al lavoro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio postato su Facebook. Sala ha poi ricordato "che in Lombardia è obbligatorio l'uso della mascherina fino al 24 giugno".

E sulla movida: "Nei giorni scorsi ho fatto un'ordinanza per vietare l'asporto di alcolici e superalcolici nei locali dalle 19 in poi. Confermo i motivi per cui l'abbiamo fatta e vedo che qualche risultato lo sta portando", ha spiegato Sala.

"Avendo sentito le forze di polizia, ieri sera la situazione è stata buona - ha aggiunto - Invito tutti a rispettare le regole. Vediamo cosa succederà in questo lungo weekend, disponibilissimo poi a tornare sui miei passi".