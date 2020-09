(Fotogramma)

"Caro Roberto Gervaso, se non hai fretta ti raggiungo presto. Così non ci rompono più i coglioni". E' il tweet che Vittorio Feltri pubblica dopo la morte di Roberto Gervaso. Lo scrittore e giornalista è scomparso all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. "Ti ho stimato e non smetto di farlo", scrive Feltri.