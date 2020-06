Zone rosse, Conte: "Con pm chiariti tutti i passaggi"

Fotogramma

E' terminata, dopo circa tre ore, l'audizione del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con la pm di Bergamo Maria Cristina Rota, sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. Il presidente del Consiglio è stato ascoltato come persona informata dei fatti. Ascoltata per due ore anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che dopo l'audizione ha quindi lasciato Palazzo Chigi in auto. Due ore di colloquio con la Pm anche per il ministro della Salute Roberto Speranza, sentito come persona informata sui fatti. Il pm di Bergamo ha già sentito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

Con la pm di Bergamo "ho voluto chiarire tutti i passaggi nei minimi dettagli", ha commentato il premier dopo l'audizione. La Pm Rota: "Audizioni Palazzo Chigi in clima di massima distensione"