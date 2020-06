Pm Bergamo: "Audizioni Palazzo Chigi in clima di massima distensione"

Fotogramma

"Abbiamo sentito come persone informate sui fatti il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della Salute e il ministro dell’Interno. Le audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione e collaborazione istituzionale". Lo ha detto all’uscita da palazzo Chigi il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota. Su quanto detto a fine maggio dallo stesso pm, cioè che la zona rossa era responsabilità di Roma precisa: "Dalle dichiarazioni che avevamo in atto emergeva quello, ad oggi non ho altro da aggiungere. Ora andiamo a completare il nostro lavoro".