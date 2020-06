Coronavirus, Rezza: "Focolai sotto controllo"

(Fotogramma)

"La situazione epidemiologica nel Paese resta buona, anche se si è registrato un lieve aumento dell'incidenza dei nuovi casi" di Covid-19 "in alcune aree del Paese, dovuto per lo più a una maggiore attività di screening". Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un videomessaggio commenta i dati dell'aggiornamento del monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute per la settimana dall'8 al 14 giugno.

"Si sono verificati alcuni focolai che però attualmente risultano sotto controllo", sottolinea, richiamando comunque alla prudenza e a una vigile sorveglianza. "E' necessario che i cittadini rispettino quelle che sono le misure di distanziamento sociale - raccomanda l'infettivologo - e che le autorità sanitarie intervengano prontamente per identificare nuovi focolai e mantenerli sotto controllo".