Anm, 'parlamentino' respinge richiesta Palamara di essere ascoltato

(Fotogramma)

Luca Palamara non sarà sentito dal parlamentino dell'Anm, riunito per decidere sulla richiesta dei probiviri di espulsione dell'ex presidente, indagato a Perugia, dal sindacato delle toghe. Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha infatti respinto all'unanimità la richiesta di Palamara di essere sentito o di depositare memorie, così come la richiesta analoga del difensore di Palamara, Roberto Carelli Palombi. La decisione fa riferimento allo statuto che in questi casi prevede che la sede per eventuali dichiarazioni sia solo il collegio dei probiviri davanti al quale però Palamara, convocato, non si è presentato.

La contestazione a Palamara riguarda l'episodio dell'incontro in un albergo romano con i consiglieri del Csm, poi dimissionari, Luigi Spina, Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, e i politici Luca Lotti e Cosimo Ferri, per discutere di nomine ai vertici delle principali procure italiane, in primo luogo quella di Roma. Subito tutti i magistrati coinvolti vennero deferiti ai probiviri, e la richiesta di espulsione è stata formulata per tutti, ma la maggior parte di loro si è nel frattempo dimessa dall'Anm.

PONIZ: "IN MAGISTRATURA GIGANTESCA QUESTIONE MORALE"- In apertura del Comitato direttivo centrale il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Poniz, ha detto che nella magistratura "c'è una gigantesca questione morale". Quanto emerso da intercettazioni e chat del caso Palamara ha prodotto "un danno incalcolabile per la magistratura" ha sottolineato nel corso del suo intervento.

Il segretario dell'Anm, Giuliano Caputo, ha spiegato che "nelle bozze di riforma che abbiamo visto molte nostre proposte sembrano essere state recepite ma c'è qualcosa in più: abbiamo chiesto che siano introdotti presidi perché quelle cose non si verifichino più, un argine rispetto alle degenerazioni". "C'è stato un rapporto distorto con il potere e un consenso basato non sulle idee ma sull'appartenenza", ha sottolineato Caputo.

"Qualcuno ha detto al ministro della giustizia di 'andare giù duro' sulle riforme in cantiere, noi dobbiamo dirgli di andare giù durissimo sugli aspetti, che abbiano evidenziato in questi anni. Che questo passaggio, ineludibile e non più rinviabile, non diventi però occasione per regolamenti di conti o per attacchi all'indipendenza della magistratura. Lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica nel suo ultimo intervento" ha detto il segretario dell'Associazione nazionale magistrati durante il suo intervento.

Il segretario ha ricordato alcune delle proposte che erano state avanzate dall'Anm che sono presenti nelle bozze della riforma: "stop alle porte girevoli, limiti alla possibilità per ex consiglieri e fuori ruolo per presentare domande per almeno due anni, riassetto delle procure delle repubbliche, significativamente oggetto delle maggiori attenzioni da parte della politica, limiti alla possibilità per gli incarichi apicali".

"Sulla riforma del sistema elettorale, nulla può essere peggio di quello attuale. Approvato con l'intento di eliminare le correnti - ha sottolineato Caputo - le ha forse si spazzate via, ma per sostituirle con la loro versione degenerata alla quale abbiamo assistito purtroppo in questi anni"

NUOVE DIMISSIONI - Dopo il gruppo di Magistratura indipendente, che ha lasciato il comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, altri componenti si sono dimessi. Le dimissioni dei 7 rappresentanti della corrente, già annunciate, sono state formalizzate in apertura della seduta del parlamentino. Dimissionari anche altri 3 componenti, Silvia Albano di Area, Francesco Minisci e Bianca Ferramosca di Unicost. "Amarezza'" è stata espressa dal presidente Poniz.

"Nessun contrasto e nessuna polemica possono giustificare l'abbandono di un luogo deputato al confronto", ha detto Poniz, prendendo atto delle formalizzate dimissioni del gruppo di Mi, i cui esponenti non sono stati sostituiti, al contrario degli ultimi dimissionari per i quali sono subentrati nuovi componenti.