Covid, comunità Bangladesh: "Più controlli su arrivi, da noi è far west"

"Siamo a favore di controlli più rigidi sugli arrivi dal Bangladesh. Condanniamo l'irresponsabilità del governo del nostro Paese che non riesce a gestire la situazione". Lo dice all'AdnKronos Mohamed Taifur Rahman Shah, presidente dell'Associazione Italbangla, commentando le notizie sui nuovi focolai di Coronavirus che hanno coinvolto la comunità bengalese in Italia.

"I primi contagi in Bangladesh si sono verificati ai primi di marzo per via di nostri connazionali che rientravano dall'Italia - continua Shah -. Oggi siamo arrivati a circa 140mila casi: il Bangladesh è tra i primi stati al mondo per numero di contagi". "Chi cerca di arrivare dal Bangladesh in Italia oggi lo fa per due motivi. Il primo è per tornare sul luogo di lavoro. Il secondo è più preoccupante ed è collegato alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Il governo del Bangladesh è irresponsabile e non riesce a dare risposte: non ci sono tutele per la salute, cure mediche, è il far west. E' anche per questo che qualcuno cerca di fuggire. Il governo non riesce a controllare chi parte e siamo preoccupati", ha concluso.