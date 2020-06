Meteo, dopo picco di calore arrivano i temporali

Il campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che in questi giorni sta proteggendo l’Italia, aumenterà la sua forza e il suo calore fino a portare le temperature a toccare addirittura 42°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, ma 40°C in città come Oristano e Siracusa. Da venerdì le cose muteranno radicalmente. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì il sole sarà prevalente al Centro-Sud e su gran parte dei settori del Nord. Soltanto sulle Alpi si svilupperanno i consueti temporali pomeridiani che mercoledì e giovedì potrebbero spingersi fin verso alcune zone pianeggianti di Lombardia e Veneto. Il tempo subirà un repentino peggioramento dalla serata di giovedì e prime ore di venerdì. Aria fresca in discesa dal Nord Europa favorirà la formazione di un vortice ciclonico che tra venerdì e domenica attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Sin dalle prime ore di venerdì rovesci e temporali molto forti colpiranno gran parte del Nord. Sono attese grandinate e nelle ore più calde anche la possibile formazione di trombe d’aria. Il maltempo che insisterà per tutta la giornata si porterà anche su Marche e Umbria e localmente sull’Abruzzo montuoso. Le temperature subiranno un repentino calo anche di 10°C rispetto ai giorni scorsi.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sabato il vortice ciclonico abbandonerà il Nord per trasferirsi verso il Centro-Sud con temporali che colpiranno soprattutto le regioni adriatiche e possibili fin sulle coste. Nel corso di domenica l’alta pressione sarà già ritornata al Centro-Nord riportando un bel sole e un clima di nuovo estivo, il Sud invece risentirà di una ventilazione più fresca settentrionale che innescherà alcuni temporali su Calabria, Basilicata e Puglia.