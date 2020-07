Sileri: "Ogni focolaio è una battaglia"

Fotogramma

In Italia "ci sono focolai sparsi, erano attesi: il virus circola ancora anche se molto meno. Ogni focolaio è una battaglia, più o meno impegnativa a seconda della grandezza: vinciamo le battaglie controllando i focolai e facendo sì che virus non si estenda altrove. Questo è quello che ci aspetta nei prossimi mesi, la nostra bravura sarà nel testare, tracciare e trattare" i casi di Covid-19. Lo afferma il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato a Sky Tg24.

"I nuovi lockdown - prosegue - saranno on demand su piccole aree, una Rsa, una microzona rossa, dobbiamo abituarci a questo. Ma ribadisco che l'evidenza clinica e la situazione che osserviamo oggi sono molto tranquillizzanti. Non dobbiamo avere paura di nuovi focolai. Ce ne saranno altri, l'importante è scoprirli e contenerli".

Con il ministro della Salute Roberto Speranza, spiega ancora Sileri, "non c'è diversità di vedute" sulla situazione e la gestione del coronavirus in Italia. "Diciamo la stessa cosa: dobbiamo transitare dalla paura dei mille morti al giorno a una forma di convivenza con il virus e con una possibile malattia. Non significa abbandonare la cautela, dire liberi tutti o buttare la mascherina, ma guardare avanti e trasformare la paura in responsabilità e consapevolezza".

"Nessuno dice di fare un passo troppo in avanti. Il virus c'è, ma la verità è che circola meno grazie a quello che abbiamo fatto e continuiamo a farlo", sottolinea Sileri.