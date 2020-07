Omicidio Sacchi, Del Grosso: "Non volevo uccidere Luca"

(Foto dal profilo Facebook di Luca Sacchi)

“Non volevo sparare e non volevo uccidere Luca”. Lo ha detto Valerio Del Grosso, accusato in concorso con Paolo Pirino dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto il 23 ottobre scorso a Roma testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani.

“Dopo quanto accaduto non volevo scappare – ha detto rendendo dichiarazioni spontanee al processo che si sta svolgendo a porte chiuse davanti alla Prima corte d’Assise - Sono andato a dormire nell’hotel dove andavo qualche volta quando volevo stare da solo”. “Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi” ha concluso facendo riferimento alla vicenda della trattativa per l’acquisto di droga.