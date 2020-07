Volo Qatar con 135 bengalesi a Fiumicino: no allo sbarco

A quanto apprende l'Adnkronos, un aereo della Qatar Airways con a bordo 135 passeggeri bengalesi è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. I passeggeri bengalesi,oggetto di un provvedimento di respingimento per motivi sanitari, resteranno sull'aereo fino al momento della ripartenza del velivolo, intorno alle 16 di oggi. I passeggeri non bengalesi, autorizzati a sbarcare, saranno sottoposti a tampone in aeroporto.

La presenza di 135 cittadini del Bangladesh su 200 passeggeri potrebbe far pensare a un escamotage per aggirare i controlli dopo il provvedimento emesso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che blocca per una settimana i voli provenienti da Dacca.