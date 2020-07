Coronavirus, altri 119 casi e 5 morti in Lombardia

(Fotogramma)

A fronte di 11.812 tamponi, i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia sono 119, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi', più della metà del totale. Salgono ancora i guariti e i dimessi, che sono 217 in più rispetto a ieri. I morti da Covid secondo il bollettino regionale nelle ultime 24 ore sono cinque e portano il totale complessivo a 16.730. Passo avanti sul fronte ricoveri, che scendono ancora. I posti occupati in terapia intensiva scendono ancora e sono 31 in tutto, tre in meno di ieri. I pazienti meno gravi ricoverati in ospedale sono 201, dieci in meno di ieri.

In Lombardia ritorna a Milano il primato per nuovi casi per provincia, con 35 positivi risultati dai tamponi di cui 15 in città. A Bergamo sono 28, a Brescia 14, e a Mantova, dove si sono sviluppati dei focolai, oggi sono quindici.

Cinque nuovi casi invece a Cremona e sei a Monza. A Pavia sono 4, a Lecco e Como solo uno in più. Zero a Lodi, a Sondrio uno, a Varese cinque.