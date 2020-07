Azzolina: "Studenti misureranno la temperatura a casa"

(Fotogramma/Ipa)

"La misurazione della temperatura dei ragazzi sarà fatta a casa, questo anche per responsabilizzare le famiglie. Se hanno più di 37,5 non potranno entrare a scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata a TgTg su Tv2000.

"Non vogliamo smembrare le classi", ha poi aggiunto, e alla riapertura della scuola a settembre "ci sarà spazio per tutti, lavoriamo per adeguare spazi che già ci ono guardiamo anche a edifico scolastici dismessi, ma la scuola sin può fare anche in altri luoghi di cultura, nei cinema, nei teatri nei musei Gli arredi aiuteranno tanto: i banchi singoli ci permetteranno di riacquistare spazio rispetto a banchi doppi a cui siamo abituati, grandi e vetusti".

Azzolina ha poi ribadito che "c'è un bando già partito per 2 milioni di test sierologici, che saranno fatti al personale scolastico che intenderà farlo, su base volontaria". "A questo si aggiunge il bando di gara per i banchi, per il quale stiamo aspettando che il decreto semplificazione sia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale", ha aggiunto, spiegando che "sarà il commissario Arcuri a a gestire i bandi, sia per i test sia per i banchi, questo ci permetterà di velocizzare le procedure".