Cassazione, Pietro Curzio nuovo primo presidente

Pietro Curzio è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Lo ha nominato, con la sola astensione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna, il plenum del Consiglio superiore della magistratura, riunito al Quirinale e presieduto, come da prassi per la nomina del magistrato italiano più alto in grado, dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Curzio, che è attualmente presidente di sezione della Suprema Corte, prende il posto di Giovanni Mammone, che andrà in pensione tra due giorni.

"Pietro Curzio viene proposto per guidare la Corte Suprema italiana in un periodo particolarmente difficile, nel quale, a vecchi problemi, come quello, annoso, dato dai carichi della giurisdizione tributaria, si sono aggiunte nuove emergenze come quella derivante dall'impatto dei giudizi di impugnazione relativi ai procedimenti in materia di protezione internazionale. Nondimeno, se vi è una persona che può raccogliere questa ardua sfida è proprio Pietro Curzio". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, intervenendo al plenum. "Ciò, non soltanto in ragione dell'assoluto rilievo dei provvedimenti da lui redatti e sottoscritti nell'ambito della Sezione lavoro e delle Sezioni Unite - ha sottolineato Ermini - né, ancora, soltanto in ragione delle chiarissime capacità organizzative e direttive, evidenziate durante la sua eccezionale carriera, caratterizzata da importanti esperienze nella giurisdizione di merito, sia giudicante che requirente, e da una conoscenza pluriennale della Corte di cassazione, consolidatasi nella direzione di due importanti Sezioni civili; e neppure, infine, soltanto in ragione della preclara autorità del giurista, acquisita attraverso studi fecondi, che hanno rischiarato gli orizzonti scientifici della scienza giuridica in generale e di quella lavoristica, in particolare"