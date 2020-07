Migranti, Lamorgese: "Entro domani offerte su navi quarantena"

Fotogramma

''Nell'ambito delle diverse iniziative adottate dal Ministero dell'Interno, segnalo l'avvenuta pubblicazione il 14 luglio, di un nuovo avviso, con procedura accelerata, per il noleggio di navi da adibire alla sorveglianza sanitaria che prevede la presentazione delle offerte entro domani 16 luglio''. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo al question time alla Camera.

Per i 70 migranti sbarcati a Roccella Jonica il 10 luglio scorso, ha aggiunto il ministro, ''è stato immediatamente disposto il tampone per verificare eventuali situazioni di contagio. All'esito dei tamponi 13 immigrati positivi asintomatici, inizialmente accolti ad Amantea, sono stati trasferiti ieri presso l'ospedale del Celio, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana e in collaborazione con il Ministero della Difesa. Gli altri immigrati, 5 a Roccella e 8 a Bova, si trovano in quarantena e sono sottoposti a un regime di sorveglianza sanitaria rafforzata''.

''A Lampedusa, particolarmente esposta per la sua posizione geografica, si segnala che ai migranti viene effettuato il test sierologico. In merito agli arrivi degli ultimi giorni, già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti attesi a Porto Empedocle per essere poi trasferiti sul territorio nazionale. Domani ne verranno trasferiti altri 100 e sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell'hotspot'', ha aggiunto Lamorgese.